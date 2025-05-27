НБА. Финал Западной конференции. 40 очков Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» обыграть «Миннесоту»
Сегодня состоялся 4-й матч финальной серии Западной конференции НБА.
«Миннесота» на своей площадке уступила «Оклахоме» (1-3).
Финал Западной конференции
Четвертый матч
«Оклахома» ведет в серии – 3-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?1779 голосов
У "Оклахомы"
У "Миннесоты"
У "Никс"
У "Индианы"
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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