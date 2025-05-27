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НБА. Финал Западной конференции. 40 очков Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» обыграть «Миннесоту»

Сегодня состоялся 4-й матч финальной серии Западной конференции НБА.

«Миннесота» на своей площадке уступила «Оклахоме» (1-3).

НБА

Плей-офф

Финал Западной конференции

Четвертый матч

«Оклахома» ведет в серии – 3-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?1779 голосов
У "Оклахомы"Марк Дэйгнолт
У "Миннесоты"Крис Финч
У "Никс"Том Тибодо
У "Индианы"Рик Карлайл
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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