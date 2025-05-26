Михаил Дегтярев: «Сегодня 93,4% детей в России регулярно занимаются физкультурой и спортом»

Михаил Дегтярев заявил, что 93,4% детей в РФ занимаются физкультурой и спортом.

26 мая министр спорта выступил на заседании президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.

«Сегодня в России 9 из 10 детей регулярно занимаются физкультурой и спортом. Это почти 24 млн несовершеннолетних или 93,4% от всех детей в стране. Ежегодно на подготовку спортивного резерва для сборных команд Министерством спорта РФ выделяется 1,3 млрд рублей.

Мы также ведем мониторинг обеспечения финансирования учреждений спортивной подготовки в регионах в соответствии с требованиями федеральных стандартов и программ по 157 видам спорта.

Минимальная доля расходов региональных бюджетов на физкультуру и спорт должна быть не менее 2%, в 59 регионах этот показатель уже достигнут или превышен. Хорошие примеры приведу: в Воронежской области на спорт расходуется почти 7% бюджета, в Хабаровском крае – 6,1%, в Республике Алтай – 5,7%.

В то же время в 30 регионах доля таких расходов ниже 2%. Мы с губернаторами, главами республик регулярно встречаемся, говорим. Есть шанс, что при корректировке бюджета, который будет сейчас, цифры скорректируются», – сказал Дегтярев .

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