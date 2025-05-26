Чеферин о том, почему поддерживал допуск российских команд U17: «Эти дети растут в страхе и ненависти. Если бы они обнялись с детьми из других стран, то поняли бы: они не плохие люди»

Александер Чеферин рассказал, почему поддерживал допуск российских команд U17.

«Во-первых, это дети. Они не могут голосовать. Во-вторых, они растут в страхе и ненависти. Если бы они приехали в вашу или мою страну и обняли ребенка, или их бы обняли другие дети, они бы поняли: они не плохие люди. Прямо сейчас они думают, что мы ненавидим их, что мы ненавидим нацию. Я не испытываю ненависти ни к одной нации.

Некоторые федерации оказались под таким сильным политическим давлением, что испугались. Но, конечно, в отношении взрослых сборных России ничего не изменится, пока не закончится конфликт. Печально, что мы мыслим настолько узко, что не позволяем играть даже детям», – сказал президент УЕФА в интервью Kicker.

Чеферин об отмене допуска российских команд U17: «Политики и СМИ не дали детям социализироваться. Когда российский ребенок обнимется со словенским, он поймет, что мы не враги»