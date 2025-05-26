Тен Хаг возглавил «Байер», контракт экс-тренера «МЮ» – до лета 2027 года

«Байер» объявил о назначении Эрика тен Хага на пост главного тренера.

55-летний специалист из Нидерландов сменил в немецком клубе Хаби Алонсо , который перешел на работу в «Реал».

Тен Хаг подписал контракт с «Байером » до 30 июня 2027 года. Соглашение вступит в силу 1 июля.

Последним клубом Эрика был «Манчестер Юнайтед », который он покинул 28 октября. С командой тренер выиграл Кубок Англии и Кубок английской лиги.

Ранее тен Хаг также тренировал «Гоу Эхед Иглс», вторую команду «Баварии», «Утрехт» и «Аякс».

Фото: bayer04.de