Тен Хаг возглавил «Байер», контракт экс-тренера «МЮ» – до лета 2027 года
«Байер» объявил о назначении Эрика тен Хага на пост главного тренера.
55-летний специалист из Нидерландов сменил в немецком клубе Хаби Алонсо, который перешел на работу в «Реал».
Тен Хаг подписал контракт с «Байером» до 30 июня 2027 года. Соглашение вступит в силу 1 июля.
Последним клубом Эрика был «Манчестер Юнайтед», который он покинул 28 октября. С командой тренер выиграл Кубок Англии и Кубок английской лиги.
Ранее тен Хаг также тренировал «Гоу Эхед Иглс», вторую команду «Баварии», «Утрехт» и «Аякс».
Фото: bayer04.de
«Краснодар» – чемпион. Вы рады?57629 голосов
Да 🤩
Нет 😢
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Байера»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости