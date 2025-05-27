Шэй Гилджес-Александер установил рекорд карьеры в 4-м матче с «Миннесотой» (40 очков)
«Оклахома» обыграла «Миннесоту» в 4-м матче полуфинала НБА – 128:126.
Лидер «Тандер» был близок к трипл-даблу. Шэй Гилджес-Александер набрал 40 очков (13 из 30 с игры, 12 из 14 с линии), установив рекорд карьеры. Также на его счету 10 передач, 9 подборов, 1 перехват.
Джейлен Уильямс и Чет Холмгрен добавили 34 (13 из 24) и 21 (9 из 14) очко соответственно.
Самым результативным в составе «Миннесоты» стал Никил Александер-Уокер (у него 23 очка).
У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?2324 голоса
У "Оклахомы"
У "Миннесоты"
У "Никс"
У "Индианы"
Опубликовал: Филипп Прокофьев
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