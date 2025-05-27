Бобровский отразил 25 из 26 бросков «Каролины» в 4-м матче серии и стал 3-й звездой. Поражение – 1-е в 5 последних играх

Сергей Бобровский отразил 25 из 26 бросков «Каролины» в 4-м матче серии.

Вратарь «Флориды» принял участие в четвертом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли с «Харрикейнс» (0:3, 3-1).

Его признали третьей звездой встречи. Две шайбы из трех победители забросили в пустые ворота.

Поражение стало для Бобровского первым в последних 5 играх в текущем плей-офф. В целом в 16 матчах у него 11 побед и 5 поражений при 91,4% сэйвов и коэффициенте надежности 2,05.