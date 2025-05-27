«Каролина» впервые с 2006 года выиграла матч в финале Востока. Серия из 15 подряд поражений прервалась

«Каролина» прервала серию из 15 поражений подряд в рамках финалов Востока.

«Харрикейнс» обыграли «Флориду» (3:0) в четвертом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли (1-3).

Победный матч на этой стадии плей-офф стал для клуба из Роли первым с 2006 года. Тогда «Каролина » прошла «Баффало» (4-3, победный гол в седьмом матче забил нынешний главный тренер команды РодБринд’Амор) и затем выиграла Кубок Стэнли , победив «Эдмонтон» в финале (4-3).

Команда прервала серию из 15 поражений подряд в рамках финалов конференции, начавшуюся в 2009 году (2009 – 0-4 от «Питтсбурга», 2019 – 0-4 от «Бостона», 2023 – 0-4 от «Флориды», 2025 – 3 поражения в первых 3 играх с «Пантерс»).