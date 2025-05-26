Ямаль, Мбаппе, Рафинья, Педри, Винисиус, Беллингем, Левандовски, Иско и Сансет претендуют на приз лучшему игроку сезона в Ла Лиге
Названы претенденты на приз лучшему игроку сезона в Ла Лиге.
На награду по итогам минувшего розыгрыша чемпионата Испании номинированы 9 футболистов.
Рафинья Диас («Барселона») – 36 матчей, 18 голов, 9 ассистов;
Ламин Ямаль («Барселона») – 35 матчей, 9 голов, 13 ассистов;
Роберт Левандовски («Барселона») – 34 матча, 27 голов, 2 ассиста;
Педри («Барселона») – 37 матчей, 4 гола, 5 ассистов;
Джуд Беллингем («Реал») – 31 матч, 9 голов, 8 ассистов;
Килиан Мбаппе («Реал») – 34 матча, 31 гол, 3 ассиста;
Винисиус Жуниор («Реал») – 30 матчей, 11 голов, 8 ассистов;
Ойан Сансет («Атлетик») – 29 матчей, 15 голов, 1 ассист;
Иско («Бетис») – 22 матча, 9 голов, 8 ассистов.
Кто выиграет Лигу конференций?3613 голосов
Бетис
Челси
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Ла Лиги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости