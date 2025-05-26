Угальде покинет «Спартак». Многие клубы Европы заинтересованы после того, как форвард стал лучшим бомбардиром РПЛ (Фабрицио Романо)

Манфред Угальде покинет «Спартак» летом.

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, многие клубы Европы заинтересовались форвардом после того, как тот с 17 голами стал лучшим бомбардиром прошедшего сезона Мир РПЛ .

В декабре Угальде привлекал внимание «ПСЖ» и «Монако». Подробнее статистика 23-летнего игрока сборной Коста-Рики – здесь .