Ролан Гаррос. Синнер, Хачанов, Алькарас, Рууд, Руне, Циципас, Гаске, Фис вышли во 2-й круг, Фриц, Вавринка выбыли
Карен Хачанов обыграл Александра Вукича в первом круге «Ролан Гаррос».
Карлос Алькарас прошел Джулио Дзеппьери, Янник Синнер - Артура Риндеркнеша.
Сетка здесь.
«Ролан Гаррос»
Париж, Франция
25 мая – 8 июня 2025
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 56 352 000 евро
Открытые корты, грунт
Первый круг
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
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