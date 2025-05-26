Дембеле – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Ямаль – 2-й, Рафинья – 3-й, Доннарумма – 4-й, Салах – 5-й, Мбаппе – 6-й, Хвича – 11-й, Винисиус – 15-й

Усман Дембеле остается фаворитом на завоевание «Золотого мяча» по версии Goal.

Спортивный портал обновил рейтинг претендентов на приз лучшему футболисту года. Вингер «ПСЖ» по-прежнему занимает первую строчку, Ламин Ямаль и Рафинья входят в топ-3.

Весь топ-20 выглядит следующим образом:

1. Усман Дембеле («ПСЖ»);

2. Ламин Ямаль («Барселона»);

3. Рафинья Диас («Барселона»);

4. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»);

5. Мохамед Салах («Ливерпуль »);

6. Килиан Мбаппе («Реал»);

7. Педри («Барселона»);

8. Харри Кейн («Бавария»);

9. Роберт Левандовски («Барселона»);

10. Лаутаро Мартинес («Интер»);

11. Хвича Кварацхелия («ПСЖ»);

12. Нуну Мендеш («ПСЖ»);

13. Витинья («ПСЖ»);

14. Виктор Дьокереш («Спортинг»);

15. Винисиус Жуниор («Реал»);

16. Джуд Беллингем («Реал»);

17. Ашраф Хакими («ПСЖ»);

18. Дензел Думфрис («Интер»);

19. Деклан Райс («Арсенал»);

20. Дезире Дуэ («ПСЖ»).