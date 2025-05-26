Дембеле – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Ямаль – 2-й, Рафинья – 3-й, Доннарумма – 4-й, Салах – 5-й, Мбаппе – 6-й, Хвича – 11-й, Винисиус – 15-й
Спортивный портал обновил рейтинг претендентов на приз лучшему футболисту года. Вингер «ПСЖ» по-прежнему занимает первую строчку, Ламин Ямаль и Рафинья входят в топ-3.
Весь топ-20 выглядит следующим образом:
1. Усман Дембеле («ПСЖ»);
2. Ламин Ямаль («Барселона»);
3. Рафинья Диас («Барселона»);
4. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»);
5. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
6. Килиан Мбаппе («Реал»);
7. Педри («Барселона»);
8. Харри Кейн («Бавария»);
9. Роберт Левандовски («Барселона»);
10. Лаутаро Мартинес («Интер»);
11. Хвича Кварацхелия («ПСЖ»);
12. Нуну Мендеш («ПСЖ»);
13. Витинья («ПСЖ»);
14. Виктор Дьокереш («Спортинг»);
15. Винисиус Жуниор («Реал»);
16. Джуд Беллингем («Реал»);
17. Ашраф Хакими («ПСЖ»);
18. Дензел Думфрис («Интер»);
19. Деклан Райс («Арсенал»);
20. Дезире Дуэ («ПСЖ»).