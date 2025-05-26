Судьи в РПЛ чаще ошибались в пользу «Спартака» и «Краснодара» и против «Динамо» и «Зенита». ВАР влиял на решения арбитров в 127 из 134 случаев («СЭ»)

Судьи в Мир РПЛ ошибались чаще, чем в предыдущем сезоне.

По подсчетам «СЭ», в 240 матчах чемпионата России в сезоне-2024/25 арбитры допустили 88 ошибок без учета вмешательств ВАР – на 21 больше, чем в предыдущем розыгрыше. В среднем судьи ошибались 0,37 раза за игру.

В течение сезона ВАР вмешивался в игру 134 раза – в каждом втором матче в среднем. При этом в 127 случаях судьи меняли решения после консультаций с видеоассистентом.

Чаще всего в завершившемся сезоне судьи ошибались против «Динамо » (12 ошибок против, 2 в пользу) и «Зенита » (10 ошибок против, 3 в пользу). Лидерами по числу неверных решений в свою пользу стали «Спартак » (11) и «Краснодар » (8).

Чаще других арбитров ошибался Сергей Карасев (10 ошибок в 16 матчах). Худшие средние показатели у Артема Любимова (1 ошибка в среднем за игру), Егора Егорова (0,78) и Евгения Кукуляка (0,73).