Роналду забил 936-й гол в карьере – «Аль-Фатеху»

Криштиану Роналду забил 936-й гол в карьере.

Нападающий «Аль-Насра » отличился на 42-й минуте игры с «Аль-Фатехом » в 34-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

Роналду 800 раз забил на клубном уровне, 136 мячей – в составе сборной Португалии .

Подробно со статистикой 40-летнего нападающего можно ознакомиться здесь .