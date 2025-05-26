Роналду забил 936-й гол в карьере – «Аль-Фатеху»
Криштиану Роналду забил 936-й гол в карьере.
Нападающий «Аль-Насра» отличился на 42-й минуте игры с «Аль-Фатехом» в 34-м туре чемпионата Саудовской Аравии.
Роналду 800 раз забил на клубном уровне, 136 мячей – в составе сборной Португалии.
Подробно со статистикой 40-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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