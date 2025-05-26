Автомобиль въехал в толпу во время парада «Ливерпуля», один человек задержан. Премьер Стармер прокомментировал инцидент: «Ужасные сцены»
Во время парада «Ливерпуля» произошло ДТП с пострадавшими.
Sky Sports передает, что на Уотер-стрит примерно в 18:00 по местному времени автомобиль «столкнулся с несколькими пешеходами».
Машина осталась на месте происшествия, один человек был задержан. К месту происшествия прибыли полиция, машины скорой помощи, пожарная машина. О том, сколько людей пострадало и есть ли погибшие, пока неизвестно.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прокомментировал ситуацию: «Ужасные сцены в Ливерпуле, мои мысли – со всеми, кто получил ранения и кого это затронуло. Я хочу поблагодарить полицию и службы спасения за их оперативное реагирование на этот шокирующий инцидент. Меня постоянно информируют о развитии событий, и я прошу дать полиции пространство, необходимое для расследования».
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky News
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