Подозреваемый в наезде во время парада «Ливерпуля» – 53-летний белый местный житель

Полиция предоставила описание мужчины, наехавшего на пешеходов в Ливерпуле.

Инцидент произошел сегодня вечером во время чемпионского парада «Ливерпуля», после чего стало известно о задержании одного человека.

Спустя некоторое время правоохранительные органы объявили, что подозреваемым в дорожно-транспортном происшествии стал 53-летний белый мужчина, проживающий в Ливерпуле.

О количестве пострадавших официально по-прежнему не сообщается. Заявление медицинской службы ожидается в ближайшие часы.