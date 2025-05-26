Подозреваемый в наезде во время парада «Ливерпуля» – 53-летний белый местный житель
Полиция предоставила описание мужчины, наехавшего на пешеходов в Ливерпуле.
Инцидент произошел сегодня вечером во время чемпионского парада «Ливерпуля», после чего стало известно о задержании одного человека.
Спустя некоторое время правоохранительные органы объявили, что подозреваемым в дорожно-транспортном происшествии стал 53-летний белый мужчина, проживающий в Ливерпуле.
О количестве пострадавших официально по-прежнему не сообщается. Заявление медицинской службы ожидается в ближайшие часы.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Telegraph
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