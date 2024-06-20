Роналду после завершения сезона в Саудовской Аравии: «Эта глава окончена. История все еще пишется»
Криштиану Роналду высказался о завершении сезона в Саудовской Аравии.
В последнем туре чемпионата «Аль-Наср», за который выступает португальский нападающий, уступил «Аль-Фатеху» со счетом 2:3. Команда из Эр-Рияда заняла 3-е место в турнирной таблице.
«Эта глава окончена. История? Все еще пишется.
Благодарен всем», – написал Роналду.
«Аль-Наср» стал 3-м в саудовской лиге – это худший результат при Роналду. Криштиану стал лучшим бомбардиром чемпионата
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Криштиану Роналду
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