Криштиану Роналду высказался о завершении сезона в Саудовской Аравии.

В последнем туре чемпионата «Аль-Наср», за который выступает португальский нападающий, уступил «Аль-Фатеху » со счетом 2:3. Команда из Эр-Рияда заняла 3-е место в турнирной таблице.

«Эта глава окончена. История? Все еще пишется.

Благодарен всем», – написал Роналду.

«Аль-Наср» стал 3-м в саудовской лиге – это худший результат при Роналду. Криштиану стал лучшим бомбардиром чемпионата