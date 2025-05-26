Фетисов про ЧМ-2025: «Кто и что выиграл – пофиг. Нелегитимный турнир, если Россия не играет. Стыдно должно быть выступавшим там игрочишкам»
Вячеслав Фетисов критически отнесся к чемпионату мира по хоккею.
В Швеции завершился чемпионат мира, в финале которого сборная США обыграла команду Швейцарии со счетом 1:0 в овертайме.
Россия из-за отстранения пропустила четвертый чемпионат мира.
«Честно говоря, пофиг, кто и что там выиграл. Если сборная России не играет, для меня это нелегитимный, несуществующий турнир.
Никакого спортивного смысла ЧМ не имел. Стыдно должно быть игрочишкам, которые там выступали», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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