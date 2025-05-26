Фетисов про ЧМ-2025: «Кто и что выиграл – пофиг. Нелегитимный турнир, если Россия не играет. Стыдно должно быть выступавшим там игрочишкам»

Вячеслав Фетисов критически отнесся к чемпионату мира по хоккею.

В Швеции завершился чемпионат мира, в финале которого сборная США обыграла команду Швейцарии со счетом 1:0 в овертайме.

Россия из-за отстранения пропустила четвертый чемпионат мира.

«Честно говоря, пофиг, кто и что там выиграл. Если сборная России не играет, для меня это нелегитимный, несуществующий турнир.

Никакого спортивного смысла ЧМ не имел. Стыдно должно быть игрочишкам, которые там выступали», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов .

Сборная России возглавила рейтинг ИИХФ, ни разу не сыграв за три года. Как так?!