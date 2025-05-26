Барко хочет уехать из Восточной Европы, чтобы быть на виду у тренера сборной Аргентины. «Фламенго» надеется подписать хавбека «Спартака» (RTI Esporte)

Эсекиэль Барко надеется сыграть на чемпионате мира 2026 года.

RTI Esporte сообщает, что полузащитник «Спартака » хочет покинуть Восточную Европу ради того, чтобы попасть в поле зрения главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони.

Подписать 26-летнего футболиста хочет «Фламенго ». Руководство бразильского клуба надеется заключить сделку, несмотря на высокие запросы московской команды.

Утверждается, что «Спартак» запрашивает не менее 16 млн долларов – больше, чем бразильцы хотели бы заплатить.

Представители Барко намерены встретиться со спортивным директором «Фламенго». У сторон есть ощущение, что трансфер все же может быть совершен.

Сообщается, что полузащитник зарабатывает в «Спартаке» 120 тысяч евро в месяц, для бразильского клуба это приемлемо.