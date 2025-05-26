Барко хочет уехать из Восточной Европы, чтобы быть на виду у тренера сборной Аргентины. «Фламенго» надеется подписать хавбека «Спартака» (RTI Esporte)
Эсекиэль Барко надеется сыграть на чемпионате мира 2026 года.
RTI Esporte сообщает, что полузащитник «Спартака» хочет покинуть Восточную Европу ради того, чтобы попасть в поле зрения главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони.
Подписать 26-летнего футболиста хочет «Фламенго». Руководство бразильского клуба надеется заключить сделку, несмотря на высокие запросы московской команды.
Утверждается, что «Спартак» запрашивает не менее 16 млн долларов – больше, чем бразильцы хотели бы заплатить.
Представители Барко намерены встретиться со спортивным директором «Фламенго». У сторон есть ощущение, что трансфер все же может быть совершен.
Сообщается, что полузащитник зарабатывает в «Спартаке» 120 тысяч евро в месяц, для бразильского клуба это приемлемо.
Кто выиграет Лигу конференций?3579 голосов
Бетис
Челси
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: RTI Esporte
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости