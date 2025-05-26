Елизавета Туктамышева: «Не спешите верить неподтвержденным слухам. Если у меня будет важная личная новость, вы узнаете ее из первых уст»

Елизавета Туктамышева опровергла информацию о романе с Петром Гуменником.

О том, что фигуристы состоят в отношениях, ранее сообщил «Спорт-Экспресс».

«Друзья, в прессе появилась информация, будто у меня роман. Не спешите верить неподтвержденным слухам. Если у меня будет важная личная новость, вы узнаете ее из первых уст. Спасибо за уважение и поддержку!🙌🏼» – написала Туктамышева в своем телеграм-канале

Туктамышева – чемпионка мира и Европы 2015 года. Гуменник – двукратный победитель финалов Гран-при России (2023, 2025)..