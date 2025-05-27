Свечников в 4-м матче серии с «Флоридой»: передача на пустые ворота, 2 броска, 2 хита, 4 потери и «+1» за 14:19. У него 8+3 в 14 играх в текущем плей-офф
Андрей Свечников сделал результативную передачу в 4-м матче серии с «Флоридой».
Форвард «Каролины» ассистировал Себастьяну Ахо, поразившему пустые ворота на 58-й минуте в четвертом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли с «Пантерс» (3:0, 1-3).
На счету 25-летнего россиянина 11 (8+3) очков в 14 играх в текущем плей-офф при полезности «+4» и 20 минутах штрафа.
Сегодня Свечников (14:19 – минимальное время в этом плей-офф, 1:46 – в большинстве) завершил встречу с полезностью «+1». У него 2 броска в створ и 2 промаха, 2 силовых приема и 4 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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