Гурцкая о Карпине в «Динамо»: «РФС дал добро. Были небольшие вопросы в контракте – их урегулировали. Осталось поставить подпись 10 июня»

Тимур Гурцкая сообщил, что РФС не против работы Валерия Карпина в «Динамо».

– Я почитал много комментариев о возможном назначении Карпина . Многие пишут: «Что выиграл Карпин? Семь лет в «Ростове »?»

Это мне напоминает встречу двух сорокалетних одноклассников, когда один другому говорит: «Я помню, как ты во втором классе описался». Но тот после этого закончил школу с золотой медалью, окончил институт, работал.

Валерий Георгиевич прошел большой путь. Он сильно окреп как тренер и созрел, чтобы попасть в большую команду и добиваться других результатов.

– Когда он уходил из «Ростова», звучала риторика, что он хочет сосредоточиться на сборной России.

– Мы можем подозревать, что Валера устал? Пока Валера не порвал бы отношения с «Ростовом», у него не появились бы новые варианты. Все бы считали, что это тренер «Ростова», который будет входить в трио с руководителем «Ростова» и со спортивным директором «Ростова», что это не самостоятельная единица. К любому человеку, который часто дает интервью, можно найти вопросы.

– Это не было интервью, это был комментарий после ухода из клуба.

– Нужно было объяснить, почему он уходит перед стартом сезона. Может, зимой не было предложения от «Динамо». Он действительно мог уходить по этим соображениям, но потом появилось это предложение.

– РФС дал добро на совмещение?

– Дал.

– Если сборную вернут, устроит ли совмещение «Динамо»?

– Не знаю, может быть, сборная будет искать другого тренера. Это уже вопрос к «Динамо», Карпину и РФС. В осенний период Россию никто не допустит к матчам. Поэтому нет проблем, если Карпин будет тренером «Динамо » и тренером сборной.

– Изначально РФС был против совмещения. Что изменилось?

– Думаю, были какие-то надежды на осеннее возвращение к официальным матчам. Сейчас есть какие-то финансовые гарантии. Были небольшие вопросы в контракте – и их урегулировали. Осталось поставить подпись 10 июня.

– Что будет с Гусевым?

– Не знаю. Какой будет тренерский штаб – это вопрос к Карпину, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.