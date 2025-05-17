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Гашек о возможном недопуске России на ОИ-2026: «Прекрасная новость для всего демократического мира. Это решение может спасти множество жизней»

Доминик Гашек обрадовался возможному недопуску России на Олимпиаду-2026.

Ранее глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф сказал, что сборная России по хоккею не сыграет на турнире в Италии.

Позднее ФХР опровергла эту информацию, а ИИХФ сообщила, что финальное решение примет МОК.

«В последние дни поступают различные сообщения на эту тему.

Если это окончательное решение, то это прекрасная новость для всего демократического мира и для всех людей, для которых человеческая жизнь важнее любой, даже самой красивой игры. Это решение может спасти множество жизней.

Конечно, это только начало. Ни один гражданин России не должен иметь права соревноваться на Олимпийских играх», – написал в соцсетях бывший вратарь сборной Чехии Доминик Гашек.

Фетисов о ЧМ-2025: «Смотреть эту порнографию – на любителя, который ничего не соображает. Турнир по уровню ниже плинтуса, нечему там учиться»

Опубликовал: Максим Федер
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