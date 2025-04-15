Ротенберг остается, Демидов ворвался в НХЛ с 1+1, академия Плющенко отчислила Муравьеву, флаг и гимн России на Играх-2028, 80 млн россиян занимаются спортом, мат на шоу Тутберидзе и другие новости

1. Роман Ротенберг останется главным тренером СКА . При этом команду покинет ассистент тренера Евгений Корешков . Владимир Крикунов посочувствовал Ротенбергу, который вынужден бороться со «злом» , а в «Монреале» поблагодарили тренера СКА за развитие Демидова.

2. Академия Плющенко отчислила Софью Муравьеву. Причины: нарушения тренировочного процесса , битье льда, хамство в адрес тренеров и даже звездная болезнь . Сама фигуристка заявила, что «никому не делала ничего плохого» . Теперь она может оказаться в группе Этери Тутберидзе .

3. Министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярев на 99% оценил шансы России выступить на ОИ-2028 со своим флагом и гимном. Также он анонсировал восстановление ОКР в МОК в ближайшие два‑три месяца, участие россиян на Универсиаде в Германии и хоккейные матчи против США в Петербурге и Вашингтоне (в НХЛ об этом ничего не слышали ).

4. Иван Демидов мощно зашел в НХЛ – 1+1 в дебютной игре за «Монреаль» против «Чикаго» (3:4 Б). Болельщики встретили новичка овацией , но вот место в плей-офф клуб себе обеспечить не сумел – все еще есть расклад, при котором «Коламбус» может обогнать «Канадиенс».

Кроме того, «Детройт» обыграл «Даллас» (6:4), Тарасенко забил в пустые ворота (11-й гол в сезоне), Дадонов достиг отметки 20 шайб. Все результаты дня – здесь .

5. Минспорт выдал свежую статистику – о массовом спорте в России за прошлый год. 80 млн человек систематически занимаются спортом или физкультурой , а самыми массовыми видами стали футбол, плавание, волейбол и спортивное программирование . Владимир Путин одобряет: Дегтяреву поручено снизить финансовую нагрузку на семьи, которые стремятся заниматься спортом.

6. В Кубке Гагарина «Трактор» отыгрался с 0:3 , победил минское «Динамо» в овертайме и ведет 2-0 в серии . «Ак Барс» одержал вторую подряд гостевую победу над «Динамо» Москва и также впереди 2-0. Тимур Билялов сделал шатаут и установил клубный рекорд .

7. «Больше, #####, на это ###### шоу ни разу не выйду» – так Даниил Самсонов выругался после шоу Тутберидзе. Видео разлетелось в соцсетях – извиняться пришлось и журналистам , и самому фигуристу .

8. Суета в «Химках»: увольняют Франка Артигу за то, что вступился за игроков из-за задержек по зарплате. Испанца уведомили об отставке с формулировкой «надо что-то менять» . Команду примет Магомед Адиев .

9. Мирра и Эрика Андреевы сыграют друг против друга в 1-м круге теннисного турнира в Штутгарте. Анастасия Потапова обыграла Клару Таусон, Вероника Кудерметова уступила Диане Шнайдер.

10. Хоккеист ЦСКА Никита Седов сдал положительный допинг-тест на мельдоний. Месяц назад по этой же причине отстранили его одноклубника Владислава Каменева.

11. Opta повысила шансы «Зенита» на чемпионство до 45,2%, у «Краснодара» теперь 45,1%.

12. Макс Ферстаппен сможет разорвать контракт с «Ред Булл» , если не будет в топ-3 «Ф-1» летом.

13. «Финикс» уволил главного тренера Майка Буденхольцера.

14. В Серии А «Наполи» разгромил «Эмполи» – 3:0. Лукаку забил и оформил два ассиста , Мактоминей установил личный рекорд по голам. До «Интера» по-прежнему три очка .

15. «Атлетико» разобрался с «Вальядолидом» (4:2) и за семь туров до конца отстает от «Барселоны» в таблице Ла Лиги на семь баллов .

Цитаты дня

Акинфеев о Европе: «Я обычный простой пацан, все знают, что я люблю Россию. Не было никогда рвения уехать за бугор. Ни о каком шаге в карьере я не жалею, потому что делаю все честно»

Ирина Роднина: «Надо, чтобы не детские сады и церкви были в шаговой доступности, а спортивные объекты – если хотим, чтобы росли здоровые и физически развитые люди»

Дмитрий Губерниев: «Если ты против своей страны, против развития, то ты осуждаешь выступление в нейтральном статусе. Преданные России люди – за спортсменов»

Панарин о возможном возвращении в Россию: «Хочется детей растить в нашей культуре. Смотрю КХЛ – уровень неплохой. Деньги – не первостепенно»

Бубнов назвал клоуном Пальцева, передававшего ему привет после победы над «Спартаком»: «Теперь я тебя каждую игру буду мочить, чтобы у тебя мотивация была»