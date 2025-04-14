Софья Муравьева может перейти в группу Тутберидзе («Р-Спорт»)

Софья Муравьева может перейти в группу Этери Тутберидзе.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Также среди вероятных вариантов продолжения карьеры – группа Алексея Мишина .

Сегодня стало известно, что 18-летняя спортсменка покинула академию Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко», где тренировалась с 2020 года. Муравьева – двукратный призер чемпионатов России в женском одиночном катании.

Академия Плющенко: «Софья Муравьева больше не представляет наш клуб. Договор расторгается без каких-либо взысканий со спортсмена»

«Прошу отчислить меня по причине того, что я не соответствую требованиям тренерского состава». Заявление Софьи Муравьевой в академию Плющенко