Софья Муравьева может перейти в группу Тутберидзе («Р-Спорт»)
Софья Муравьева может перейти в группу Этери Тутберидзе.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Также среди вероятных вариантов продолжения карьеры – группа Алексея Мишина.
Сегодня стало известно, что 18-летняя спортсменка покинула академию Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко», где тренировалась с 2020 года. Муравьева – двукратный призер чемпионатов России в женском одиночном катании.
Академия Плющенко: «Софья Муравьева больше не представляет наш клуб. Договор расторгается без каких-либо взысканий со спортсмена»
«Прошу отчислить меня по причине того, что я не соответствую требованиям тренерского состава». Заявление Софьи Муравьевой в академию Плющенко
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
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