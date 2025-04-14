Бубнов назвал клоуном Пальцева, передававшего ему привет после победы над «Спартаком»: «Теперь я тебя каждую игру буду мочить, чтобы у тебя мотивация была»
Защитник «Динамо» Махачкала поучаствовал в видеосозвоне с ведущими «Коммент.Шоу» и прокомментировал свои слова о привете Бубнову после победы над «Спартаком».
Экс-защитник сборной СССР на протяжении всего диалога вел себя агрессивно и резко по отношению к Пальцеву и в одном из эпизодов назвал того клоуном.
– Почему появляются шансы [у команды], у которой на листе [бумаги] нет никаких шансов, а потом по ходу игры появился шанс?
– Потому что есть такие, как вы, которые мотивируют.
– Я тебя мотивировал, да? А без моей мотивации ты раньше не мог выиграть, что ли?
– Мог, почему? Она добавилась.
– Теперь я тебя каждую игру буду мочить, чтобы у тебя мотивация была. И ты будешь выигрывать? Крути, крути (в это время защитник «Динамо» делает вращательные движения рукой – Спортс”), клоун. Чего ты здесь цирк устраиваешь? – сказал Бубнов.
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