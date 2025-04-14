  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бубнов назвал клоуном Пальцева, передававшего ему привет после победы над «Спартаком»: «Теперь я тебя каждую игру буду мочить, чтобы у тебя мотивация была»
71

Бубнов назвал клоуном Пальцева, передававшего ему привет после победы над «Спартаком»: «Теперь я тебя каждую игру буду мочить, чтобы у тебя мотивация была»

Валентин Пальцев вступил в перепалку с Александром Бубновым.

Защитник «Динамо» Махачкала поучаствовал в видеосозвоне с ведущими «Коммент.Шоу» и прокомментировал свои слова о привете Бубнову после победы над «Спартаком».

Экс-защитник сборной СССР на протяжении всего диалога вел себя агрессивно и резко по отношению к Пальцеву и в одном из эпизодов назвал того клоуном.

– Почему появляются шансы [у команды], у которой на листе [бумаги] нет никаких шансов, а потом по ходу игры появился шанс?

– Потому что есть такие, как вы, которые мотивируют.

– Я тебя мотивировал, да? А без моей мотивации ты раньше не мог выиграть, что ли?

– Мог, почему? Она добавилась.

– Теперь я тебя каждую игру буду мочить, чтобы у тебя мотивация была. И ты будешь выигрывать? Крути, крути (в это время защитник «Динамо» делает вращательные движения рукой – Спортс”), клоун. Чего ты здесь цирк устраиваешь? – сказал Бубнов.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Коммент.Шоу»
logoВалентин Пальцев
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoАлександр Бубнов
logoДинамо Махачкала
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пальцев о пенальти против «Махачкалы»: «Когда «Спартак» борется за чемпионство, а на арене 18 тысяч фанатов, я бы тоже поставил. Кирш убирал руку – схожий момент был с Кукурельей на Евро»
32сегодня, 08:34
Защитник «Махачкалы» Пальцев: «Хочу играть в «Спартаке». Выбрал бы их, а не «Зенит», есть желание быть на высоком уровне»
40вчера, 09:15
Пальцев после 2:1 со «Спартаком»: «Бубнову привет передаю – он похоронил «Махачкалу» до игры. Передайте ему с Черданцевым на пару»
9011 апреля, 19:07Видео
Главные новости
Сабалета о сравнении Месси с Роналду и Марадоной: «Не спрашивайте меня насчет Диего. В остальном – Лео величайший»
1441 минуту назад
«МЮ» интересен Шик. «Байер» потребует 25-30 млн евро за лучшего бомбардира команды
944 минуты назад
Ищем пары: соедините Туре с нужным клубом
46 минут назадТесты и игры
Флик сравнил Левандовского с Роналду: «Потрясающее тело. Он настоящий профессионал и контролирует все, чтобы достигать оптимальных результатов»
10сегодня, 21:10
«Атлетико» отстает от лидирующей в Ла Лиге «Барселоны» на 7 очков за 7 туров до конца сезона
2сегодня, 21:01
«Атлетико» обыграл «Вальядолид» – 4:2. У Альвареса дубль, Симеоне и Серлот забили по голу
5сегодня, 20:59
«Интер» лидирует в Серии А, «Наполи» отстает на 3 очка, «Ювентус» – на 12. «Милан» потерял шансы на титул по итогам 32-го тура
5сегодня, 20:59
Чемпионат Испании. «Атлетико» обыграл «Вальядолид»
121сегодня, 20:59
Чемпионат Италии. «Наполи» разгромил «Эмполи»
62сегодня, 20:43
«Наполи» разгромил «Эмполи» – 3:0. Мактоминей сделал дубль, у Лукаку гол и два ассиста
8сегодня, 20:40
Ко всем новостям
Последние новости
Назвавший Дзюбу чушеносцем Сулумов о бое Артема с Махачевым: «Смешно, полраунда продержится, может. Он где сейчас? В «Акроне»? Даже не знаю такой клуб. Футболисты без биты нам не конкуренты»
117 минут назад
Мактоминей впервые забил 8 голов в чемпионате, он второй бомбардир «Наполи». В «МЮ» столько мячей в АПЛ лишь у Бруну, но он провел больше игр и реализовал 3 пенальти
327 минут назад
Конте о борьбе за скудетто: «СМИ должны поблагодарить «Наполи» за сохранение интриги. Мы делаем что-то немыслимое и хотим до самого конца доставлять неприятности «Интеру»
28 минут назад
Мактоминей набрал 14 очков дублем «Эмполи». У Лукаку – 11 за 1+2
43 минуты назадФэнтези
Васкес – Мбаппе после удара Бланко шипами в голень: «Он удалит тебя, чувак»
147 минут назад
Клубы АПЛ заплатили агентам 409 млн фунтов за год. «Челси» потратил на комиссионные больше всех – 60,38 млн
56 минут назад
Чемпионат Англии. «Фулхэм» проиграл «Борнмуту»
700сегодня, 20:55
Леау назвал улыбку своей «футбольной подписью»
2сегодня, 20:50
Анчелотти отказался возглавить сборную Италии: «Люблю ежедневные тренировки, а это казалось подработкой, из-за которой я утрачу часть своей страсти»
7сегодня, 20:24
Лукаку забил и сделал 2 ассиста в матче с «Эмполи». У форварда «Наполи» 22 (12+10) очка в 30 играх Серии А
сегодня, 20:24