Бубнов назвал клоуном Пальцева, передававшего ему привет после победы над «Спартаком»: «Теперь я тебя каждую игру буду мочить, чтобы у тебя мотивация была»

Валентин Пальцев вступил в перепалку с Александром Бубновым.

Защитник «Динамо» Махачкала поучаствовал в видеосозвоне с ведущими «Коммент.Шоу» и прокомментировал свои слова о привете Бубнову после победы над «Спартаком ».

Экс-защитник сборной СССР на протяжении всего диалога вел себя агрессивно и резко по отношению к Пальцеву и в одном из эпизодов назвал того клоуном.

– Почему появляются шансы [у команды], у которой на листе [бумаги] нет никаких шансов, а потом по ходу игры появился шанс?

– Потому что есть такие, как вы, которые мотивируют.

– Я тебя мотивировал, да? А без моей мотивации ты раньше не мог выиграть, что ли?

– Мог, почему? Она добавилась.

– Теперь я тебя каждую игру буду мочить, чтобы у тебя мотивация была. И ты будешь выигрывать? Крути, крути (в это время защитник «Динамо» делает вращательные движения рукой – Спортс”), клоун. Чего ты здесь цирк устраиваешь? – сказал Бубнов.