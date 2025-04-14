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Ирина Роднина: «Надо, чтобы не детские сады и церкви были в шаговой доступности, а спортивные объекты – если хотим, чтобы росли здоровые и физически развитые люди»

Ирина Роднина считает, что для здоровья людей нужны спортивные объекты.

Ранее президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что «в СССР было всего 80 катков, сейчас у нас где-то 800. Но мы уступаем: в Америке – 2000, в Канаде – 3000».

«В советское время у нас катков было раз-два и обчелся, но при этом хоккей и фигурное катание были на первых местах. Это не было серьезной проблемой. Понятно, было сложно, но сказать, что это была проблема, – нельзя. Сейчас совершенно точно катков у нас не хватает.

Количество катков сказывается на количестве занимающихся. Желательно иметь больше катков, но говорить, что это проблема, из-за который мы не достигаем результата, нельзя. Надо учиться работать по-другому.

Смысл в гонке катков за США и Канадой? Смотря что мы хотим. Если хотим, чтобы росли здоровые и физически развитые люди, то, наверное, надо делать больше спортивных объектов, чтобы у нас в шаговой доступности были не детские сады и церкви, а спортивные объекты», – сказала депутат Госдумы Ирина Роднина.

Ирина Роднина: «Не могу сравнить спорт в России и в США. У нас нет ни школьного спорта, ни студенческого»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
logoИрина Роднина
logoЗдоровье
Государственная дума
logoКХЛ
logoВладислав Третьяк
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