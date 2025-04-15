НХЛ. «Флорида» сыграет с «Рейнджерс», «Монреаль» встретится с «Чикаго», «Эдмонтон» примет «Лос-Анджелес»

«Флорида» дома сыграет с «Рейнджерс» в регулярном чемпионате НХЛ.

«Даллас » встретится с «Детройтом », «Нэшвилл » проведет матч с «Ютой », «Ванкувер » будет противостоять «Сан-Хосе ».

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ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.

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