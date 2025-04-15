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НХЛ. «Флорида» сыграет с «Рейнджерс», «Монреаль» встретится с «Чикаго», «Эдмонтон» примет «Лос-Анджелес»

«Флорида» дома сыграет с «Рейнджерс» в регулярном чемпионате НХЛ.

«Даллас» встретится с «Детройтом», «Нэшвилл» проведет матч с «Ютой», «Ванкувер» будет противостоять «Сан-Хосе».

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoНХЛ
результаты матчей
logoВанкувер
logoМонреаль
logoФлорида
logoНэшвилл
logoЛос-Анджелес
logoЮта
logoРейнджерс
logoДетройт
logoДаллас
logoЧикаго
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