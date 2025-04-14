«Трактор» ведет 2-0 в серии против минского «Динамо». Команда Гру отыгралась с 0:3 и победила 4:3 в овертайме
«Трактор» выиграл второй подряд матч в серии с минским «Динамо».
Команда тренера Бенуа Гру победила со счетом 4:3 в овертайме во второй игре.
Решающий гол на десятой минуте дополнительного периода забил защитник Григорий Дронов. По ходу этого матча «Трактор» отыгрался с 0:3, уступая с этим счетом по ходу второго периода.
Таким образом, уральский клуб удвоил преимущество в серии второго раунда Кубка Гагарина – 2-0. В первом матче команда Гру выиграла 4:2.
Третий матч серии пройдет 16 апреля в Минске.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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