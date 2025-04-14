НХЛ опровергла слова Дегтярева о подготовке матчей между Россией и США: «В настоящее время таких планов нет»

НХЛ опровергла информацию о подготовке матчей России с США.

Сегодня министр спорта России Михаил Дегтярев заявил , что серия игр между сборными должна пройти в Санкт-Петербурге и Вашингтоне.

«Эта информация неточная. В настоящее время таких планов [по проведению матчей] нет», – сказал заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли .

Дегтярев о матчах КХЛ и НХЛ: «Сыграют сборные России и Америки, серия будет в Петербурге и Вашингтоне. Идут непубличные переговоры, осталось самое сложное – календарь»

Ротенберг о матче КХЛ и НХЛ в Петербурге: «Готовы сыграть в любом формате. СКА постоянно контактирует с командами НХЛ – недавно общались с «Монреалем» и «Каролиной»