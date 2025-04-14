Михаил Дегтярев: «Мы примем участие в летней Универсиаде в 18 видах впервые за многие годы»

Российские спортсмены выступят на летней Универсиаде-2025.

Об этом рассказал министр спорта Михаил Дегтярев в мастерской управления «Сенеж» в рамках образовательной программы «Мастерская управления событиями».

«Мы примем участие в летней Универсиаде в 18 видах впервые за многие годы», — сказал Дегтярев.

Летняя Универсиада пройдет с 16 по 27 июля Германии.