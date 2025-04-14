Футбол, плавание, волейбол и спортивное программирование стали самыми массовыми видами спорта в России в 2024 году
Минспорт назвал самые массовые виды спорта в России в 2024 году.
В десятку вошли футбол, плавание, волейбол, спортивное программирование, легкая атлетика, баскетбол, фитнес-аэробика, лыжные гонки, шахматы и спортивный туризм.
Программирование – самый модный спорт России: занимаются 2,25 млн, тренеров больше, чем в футболе. Как так?
Спортом в России занимаются 80 млн человек, плавание догоняет футбол – новые подсчеты Минспорта
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Министерство спорта России
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