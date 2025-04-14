Крикунов о СКА: «Ротенберг делает добро, а получает зло – молодых талантов отпускает, а сам остается у разбитого корыта. Берет их с риском, развивает, они раскрываются и уезжают в НХЛ»
Ранее появилась информация, что Ротенберг останется главным тренером СКА.
«Я не удивляюсь тому, что Ротенберг остался в СКА. Видимо, к нему большой лимит доверия со стороны руководства. В этом году команда растеряла народ, год назад играли здорово.
Роман Борисович берет лучших молодых ребят, которые, естественно, будут уезжать в НХЛ. Он берет их с риском, развивает, а они раскрываются под его руководством и уезжают в НХЛ. И что Ротенбергу после их уезда делать?
В этом проблема суперталантливых ребят – таких, как Демидов, Никишин, Мичков. Они уехали, а Ротенбергу надо новую команду строить и брать на их места достойных игроков.
Из небогатых клубов уходят из-за недостатка денег, а из СКА уходят от переизбытка таланта в НХЛ.
Я за то, чтобы этих молодых ребят отпускать за океан. Они все равно никуда не денутся, а даже если и не заиграют, то вернутся. Я уверен, что на следующий сезон СКА соберет достойную команду, но потом ведь опять молодые будут уезжать в НХЛ и все пойдет по новой.
Демидов был лучшим бомбардиром, Никишин – лучшим защитником КХЛ. Где найдешь таких же игроков к новому сезону?
Ротенберг делает добро, а получает зло. Он молодых талантов отпускает в НХЛ, а сам остается у разбитого корыта», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.
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