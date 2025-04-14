Крикунов о СКА: «Ротенберг делает добро, а получает зло – молодых талантов отпускает, а сам остается у разбитого корыта. Берет их с риском, развивает, они раскрываются и уезжают в НХЛ»

Владимир Крикунов высказался о работе Романа Ротенберга в СКА.

Ранее появилась информация , что Ротенберг останется главным тренером СКА .

«Я не удивляюсь тому, что Ротенберг остался в СКА. Видимо, к нему большой лимит доверия со стороны руководства. В этом году команда растеряла народ, год назад играли здорово.

Роман Борисович берет лучших молодых ребят, которые, естественно, будут уезжать в НХЛ. Он берет их с риском, развивает, а они раскрываются под его руководством и уезжают в НХЛ. И что Ротенбергу после их уезда делать?

В этом проблема суперталантливых ребят – таких, как Демидов, Никишин, Мичков . Они уехали, а Ротенбергу надо новую команду строить и брать на их места достойных игроков.

Из небогатых клубов уходят из-за недостатка денег, а из СКА уходят от переизбытка таланта в НХЛ.

Я за то, чтобы этих молодых ребят отпускать за океан. Они все равно никуда не денутся, а даже если и не заиграют, то вернутся. Я уверен, что на следующий сезон СКА соберет достойную команду, но потом ведь опять молодые будут уезжать в НХЛ и все пойдет по новой.

Демидов был лучшим бомбардиром, Никишин – лучшим защитником КХЛ . Где найдешь таких же игроков к новому сезону?

Ротенберг делает добро, а получает зло. Он молодых талантов отпускает в НХЛ, а сам остается у разбитого корыта», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.