Панарин о возможном возвращении в Россию: «Хочется детей растить в нашей культуре. Смотрю КХЛ – уровень неплохой. Деньги – не первостепенно»

Артемий Панарин высказался относительно возможности вернуться в КХЛ.

Договор 33-летнего хоккеиста и «Рейнджерс » с зарплатой 11,6 миллиона долларов в год рассчитан до завершения следующего сезона.

До перехода в НХЛ нападающий выступал за СКА.

«Время идет, дети растут, все равно их хочется в нашей культуре растить. Может быть, я про это больше думал.

Сейчас смотрю КХЛ , особенно плей-офф, – уровень достаточно неплохой. Молодые ребята такие вещи делают – будет тяжело. Такое ощущение, будто не как раньше – приехал на одном конечке.

Я боюсь рано сделать это решение, потому что, допустим, если мне будет хватать уровня здесь... Я тоже не хочу в третьем звене выполнять черновые работы. Я хочу в лидерском ключе играть роль. В этом плане можно поспешно это сделать.

На сегодняшний день про деньги не думаю. Понятно, что по каким-то условиям договариваться, но это не первостепенно. У меня сейчас хороший контракт, шесть лет по нему зарабатываю», – сказал Артемий Панарин в разговоре с Андреем Аршавиным и Никитой Филатовым.