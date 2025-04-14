Панарин о возможном возвращении в Россию: «Хочется детей растить в нашей культуре. Смотрю КХЛ – уровень неплохой. Деньги – не первостепенно»
Договор 33-летнего хоккеиста и «Рейнджерс» с зарплатой 11,6 миллиона долларов в год рассчитан до завершения следующего сезона.
До перехода в НХЛ нападающий выступал за СКА.
«Время идет, дети растут, все равно их хочется в нашей культуре растить. Может быть, я про это больше думал.
Сейчас смотрю КХЛ, особенно плей-офф, – уровень достаточно неплохой. Молодые ребята такие вещи делают – будет тяжело. Такое ощущение, будто не как раньше – приехал на одном конечке.
Я боюсь рано сделать это решение, потому что, допустим, если мне будет хватать уровня здесь... Я тоже не хочу в третьем звене выполнять черновые работы. Я хочу в лидерском ключе играть роль. В этом плане можно поспешно это сделать.
На сегодняшний день про деньги не думаю. Понятно, что по каким-то условиям договариваться, но это не первостепенно. У меня сейчас хороший контракт, шесть лет по нему зарабатываю», – сказал Артемий Панарин в разговоре с Андреем Аршавиным и Никитой Филатовым.
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