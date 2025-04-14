Корешков покинет штаб Ротенберга в СКА (Алексей Шевченко)

СКА расстанется с тренером Евгением Корешковым.

Об этом сообщил Алексей Шевченко.

Как отметил журналист, специалист не продолжит работу в тренерском штабе Романа Ротенберга . В свою очередь, Константин Шафранов останется в клубе и сосредоточится на работе в неравных составах.

Евгений Корешков работает ассистентом главного тренера СКА с сезона-2022/23.

Ранее появилась информация , что Ротенберг остается во главе СКА.

В этом сезоне СКА занял седьмое место в Западной конференции и впервые за 15 лет вылетел из Кубка Гагарина в первом раунде, проиграв серию московскому «Динамо» (2-4).