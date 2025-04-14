77

Корешков покинет штаб Ротенберга в СКА (Алексей Шевченко)

СКА расстанется с тренером Евгением Корешковым.

Об этом сообщил Алексей Шевченко.

Как отметил журналист, специалист не продолжит работу в тренерском штабе Романа Ротенберга. В свою очередь, Константин Шафранов останется в клубе и сосредоточится на работе в неравных составах.

Евгений Корешков работает ассистентом главного тренера СКА с сезона-2022/23.

Ранее появилась информация, что Ротенберг остается во главе СКА.

В этом сезоне СКА занял седьмое место в Западной конференции и впервые за 15 лет вылетел из Кубка Гагарина в первом раунде, проиграв серию московскому «Динамо» (2-4).

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
Евгений Корешков
logoРоман Ротенберг
logoСКА
logoКХЛ
Константин Шафранов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
«Трактор» ведет 2-0 в серии против минского «Динамо». Команда Гру отыгралась с 0:3 и победила 4:3 в овертайме
129 минут назад
Кубок Гагарина. «Динамо» Москва против «Ак Барса», «Трактор» обыграл «Динамо» Минск в овертайме
42410 минут назадLive
Судьи из-за офсайда отменили гол Коростелева в овертайме игры с минским «Динамо». Это третья отмененная шайба «Трактора» в матче
420 минут назад
Крикунов о СКА: «Ротенберг делает добро, а получает зло – молодых талантов отпускает, а сам остается у разбитого корыта. Берет их с риском, развивает, они раскрываются и уезжают в НХЛ»
6135 минут назад
Овечкин об Олимпиаде-2026: «Я хотел бы сыграть. Лучше задавать вопрос главному тренеру. Кого он видит в составе?»
2649 минут назад
«Динамо» Москва – «Ак Барс» – 0:1. Кателевский открыл счет! Онлайн-трансляция 2-го матча серии
11сегодня, 16:14Live
Депутат Милонов о матче КХЛ и НХЛ в Петербурге: «Хоть увидят нормальный город, а то хоккеисты и в местах нормальных не были – все ходят по филадельфиям едят гамбургеры с картошкой фри»
15сегодня, 15:57
Черкас о тренере для матча России и США: «Раз Ротенберг вел сборную, и ведет, то он будет являться одной из кандидатур»
18сегодня, 15:35
Панарин о возможном возвращении в Россию: «Хочется детей растить в нашей культуре. Смотрю КХЛ – уровень неплохой. Деньги – не первостепенно»
54сегодня, 15:23
Демидов дебютирует в НХЛ в матче с «Чикаго». Форвард сыграет в 3-м звене «Монреаля» и во 2-й бригаде большинства
31сегодня, 15:10
Ко всем новостям
Последние новости
«Трактор» отыгрался с 0:3 против минского «Динамо» во 2-м периоде. Шабанов набрал 2+1, это второй камбэк команды Гру в серии
6сегодня, 15:45
Карбери об 1:4 с «Коламбусом»: «Вашингтон» хорошо играл большую часть матча – это позитивный момент. Мы нацелены быть готовыми к первой игре плей-офф»
сегодня, 14:13
Кросби о смерти экс-генменеджера Шеро: «С чего «Питтсбург» начинал и к чему пришел – во многом его заслуга. Мы навсегда благодарны ему»
сегодня, 13:30
Летанг об умершем Шеро: «Рэй следил, чтобы мы стали мужчинами и повзрослели. Он заботился о нас и дал «Питтсбургу» шанс выиграть Кубок Стэнли»
сегодня, 09:51
Кожевников о 5:4 в игре «Спартак» – «Салават»: «Я не бабка-гадалка, ничего не ожидал от второй встречи. Просто надеялся, что команда сможет взять матч»
8сегодня, 08:57
«Эдмонтон» подписал контракт с Леппяненом на год и 975 тысяч долларов. Он установил рекорд финской лиги по очкам за сезон среди защитников – 63 в 60 играх
5сегодня, 07:50
Купер о Кучерове и гонке бомбардиров после 7:4 с «Баффало»: «Он эмоционально отреагировал на гол. Ребята знали, что для него это значит. Приятно видеть, как они заряжаются его эмоциями»
1сегодня, 07:35
Сурин о Радулове: «Александр Валерьевич всегда приносит много эмоций, дает поддержку и подсказ. То, что он добавляет «Локомотиву» на льду, это его хлеб»
7сегодня, 07:15
Демело о победе «Виннипега» в регулярке НХЛ: «Не тот трофей, за которым мы гонимся, но в целом достижение приятное. Это был фантастический год»
6сегодня, 05:55
Ничушкин пропустил последний матч «Колорадо» в регулярке из-за травмы. Клуб победил «Анахайм», сыграв без Маккиннона, Макара, Тэйвса и еще ряда игроков
сегодня, 04:45