Генменеджер «Монреаля» о Демидове: «Нужно отдать должное Ротенбергу – у него свой взгляд. Иван развивался при игре в обороне, в выигрыше единоборств – это необходимо в НХЛ»
19-летний нападающий присоединился к «Монреалю» после сезона в СКА.
Генеральный менеджер «Канадиенс» ответил на вопрос относительно давления на российского хоккеиста.
«Думаю, что наши болельщики настолько страстные, насколько это только возможно – по крайней мере, в хоккейном мире. Они хотят, чтобы Иван появлялся на льду в любых ситуациях.
Но нужно отдать должное Роману Ротенбергу – у него был свой взгляд. Мы с ним это обсуждали.
И в течение сезона у него было видение того, что Иван мог делать как хоккеист, и это касается не только его действий в атаке.
Его игра развивалась в управлении шайбой, игре в обороне, выигрыше единоборств. Мы согласились, что эти вещи необходимы для успеха в НХЛ.
Поэтому мы надеемся, что эта работа сделает переход Ивана в НХЛ более плавным», – сказал генеральный менеджер «Монреаля» Кент Хьюз.
Генменеджер «Каролины»: «Ротенберг – сильный тренер, работающий над развитием хоккеистов. Он сразу понял, что Никишин обладает талантом для НХЛ – и помог ему подготовиться»
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