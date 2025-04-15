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Штутгарт (WTA). Шнайдер обыграла Веронику Кудерметову, Потапова, Мертенс вышли во 2-й круг

Диана Шнайдер обыграла Веронику Кудерметову в первом круге в Штутгарте.

Сетка турнира здесь.

Porsche Tennis Grand Prix 

Штутгарт, Германия

14 – 20 апреля 2025

WTA 500

Призовой фонд – 1 064 510 евро

Крытые корты, грунт

Первый круг

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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