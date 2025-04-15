Штутгарт (WTA). Шнайдер обыграла Веронику Кудерметову, Потапова, Мертенс вышли во 2-й круг
Диана Шнайдер обыграла Веронику Кудерметову в первом круге в Штутгарте.
Сетка турнира здесь.
Porsche Tennis Grand Prix
Штутгарт, Германия
14 – 20 апреля 2025
WTA 500
Призовой фонд – 1 064 510 евро
Крытые корты, грунт
Первый круг
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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