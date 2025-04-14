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«Финикс» уволил главного тренера Майка Буденхольцера

Майл Буденхольцер завершил сотрудничество с «Санз».

Клуб уволил главного тренера, отработавшего 1 сезон с командой.

«Финикс» не попал в зону плей-ин и завершил чемпионат в «регулярке», заняв 11-е место на Западе с результатом 36-46. Буденхольцер пришел на место Фрэнка Вогеля, также отработавшего в клубе всего 1 год и уволенного после поражения всухую в 1-м раунде плей-офф от «Миннесоты».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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