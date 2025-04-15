Демидов набрал 1+1 в дебютном матче в НХЛ за «Монреаль» – против «Чикаго». Его признали 1-й звездой встречи

Иван Демидов набрал 1+1 в дебютном матче в НХЛ за «Монреаль».

Форвард «Канадиенс» забросил шайбу и сделал результативную передачу в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (3:4 Б).

19-летний россиянин был признан первой звездой встречи.

Сегодня Иван (16:56, 2:59 – в большинстве, «+1») отметился 3 бросками в створ и дважды промахнулся. Также он применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю.

Демидов присоединился к «Монреалю» после сезона в СКА. Форвард выбран канадским клубом под общим 5-м номером на драфте НХЛ-2024.