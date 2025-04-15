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  • Демидов набрал 1+1 в дебютном матче в НХЛ за «Монреаль» – против «Чикаго». Его признали 1-й звездой встречи
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Демидов набрал 1+1 в дебютном матче в НХЛ за «Монреаль» – против «Чикаго». Его признали 1-й звездой встречи

Иван Демидов набрал 1+1 в дебютном матче в НХЛ за «Монреаль».

Форвард «Канадиенс» забросил шайбу и сделал результативную передачу в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (3:4 Б). 

19-летний россиянин был признан первой звездой встречи. 

Сегодня Иван (16:56, 2:59 – в большинстве, «+1») отметился 3 бросками в створ и дважды промахнулся. Также он применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю. 

Демидов присоединился к «Монреалю» после сезона в СКА. Форвард выбран канадским клубом под общим 5-м номером на драфте НХЛ-2024.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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