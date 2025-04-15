Демидов набрал 1+1 в дебютном матче в НХЛ за «Монреаль» – против «Чикаго». Его признали 1-й звездой встречи
Иван Демидов набрал 1+1 в дебютном матче в НХЛ за «Монреаль».
Форвард «Канадиенс» забросил шайбу и сделал результативную передачу в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (3:4 Б).
19-летний россиянин был признан первой звездой встречи.
Сегодня Иван (16:56, 2:59 – в большинстве, «+1») отметился 3 бросками в створ и дважды промахнулся. Также он применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю.
Демидов присоединился к «Монреалю» после сезона в СКА. Форвард выбран канадским клубом под общим 5-м номером на драфте НХЛ-2024.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости