Шансы «Зенита» на чемпионство выросли до 45,2%. Вероятность победы «Краснодара» – 45,1%, «Спартака» – 6,1% (Opta)
Opta считает почти равными шансы «Зенита» и «Краснодара» на чемпионство.
В 24-м туре Мир РПЛ «Зенит» разгромил лидера РПЛ «Краснодар» (4:1) и сократил отставание до 2 очков.
После 24-го тура шансы «Зенита» на титул выросли до 45,2%, вероятность победы «Краснодара» составляет 45,1%. Шансы «Спартака» после поражения от махачкалинского «Динамо» составляют лишь 6,1%.
Наиболее вероятными претендентами на прямой вылет из РПЛ Opta считает «Факел» и «Оренбург» – воронежцы с вероятностью 42,7% займут 15-е место, а оренбуржцы, вероятнее всего, станут последними по итогам сезона (55,9%).
Фото: t.me/optarussia
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
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