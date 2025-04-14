Шансы «Зенита» на чемпионство выросли до 45,2%. Вероятность победы «Краснодара» – 45,1%, «Спартака» – 6,1% (Opta)

Opta считает почти равными шансы «Зенита» и «Краснодара» на чемпионство.

В 24-м туре Мир РПЛ «Зенит » разгромил лидера РПЛ «Краснодар » (4:1) и сократил отставание до 2 очков.

После 24-го тура шансы «Зенита» на титул выросли до 45,2%, вероятность победы «Краснодара» составляет 45,1%. Шансы «Спартака » после поражения от махачкалинского «Динамо» составляют лишь 6,1%.

Наиболее вероятными претендентами на прямой вылет из РПЛ Opta считает «Факел » и «Оренбург » – воронежцы с вероятностью 42,7% займут 15-е место, а оренбуржцы, вероятнее всего, станут последними по итогам сезона (55,9%).

Фото: t.me/optarussia