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В России систематически занимаются спортом или физкультурой 80 млн человек – отчет Минспорта

В России систематически занимаются спортом или физкультурой 80 млн человек.

Об этом говорится в отчете Министерства спорта за 2024 год.

Это 60,3% от всего населения в возрасте от 3 до 79 лет. По сравнению с 2023-м доля занимающихся выросла на 3,5%.

Больше всего (20 млн) проходят по графе «предприятия, учреждения, организации», 15 млн тренируются в физкультурно-спортивных клубах, 11 млн – в общеобразовательных организациях.

Занятия спортом считаются систематическими, если человек соблюдает необходимый двигательный режим в объеме от 90 до 125 минут в неделю (в зависимости от возраста), проводя не менее 8 занятий в месяц.

Спортом в России занимаются 80 млн человек, плавание догоняет футбол – новые подсчеты Минспорта

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Министерство спорта России
Министерство спорта России
массовый спорт
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