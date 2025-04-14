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Михаил Дегтярев: «По моей оценке, Олимпийский комитет России будет признан в ближайшие два‑три месяца»

Дегтярев считает, что МОК восстановит ОКР в правах в ближайшие два‑три месяца.

«ОКР не признан МОК, признание отозвано в 2023 году из‑за включения комитетов наших четырех исторических областей в состав ОКР. Таким образом, мы нарушили Олимпийскую хартию. С юридической точки зрения все так, с точки зрения международного права это все еще территория Украины. Пока не будет международного признания этих регионов, иначе не будет.

Поэтому мы исключили (из состава ОКР) все региональные комитеты, зарегистрировали устав, передали его сперва Томасу Баху, а потом и Кирсти Ковентри. Теперь причин для отстранения ОКР нет. По моей оценке, комитет будет признан в ближайшие два‑три месяца.

После восстановления ОКР, начиная с лета, начнем подавать заявки на проведение соревнований. Шансы высокие. Теоретически можем рассчитывать на 2029 год и далее. Все федерации в декабре получили от меня соответствующий посыл. Как только ОКР восстановится, мы начнем эту работу. Мы умеем делать праздник», – сказал глава Олимпийского комитета России, министр спорта Михаил Дегтярев. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoМОК
logoТомас Бах
ОКР
logoМихаил Дегтярев
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