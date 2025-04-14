«Все, что ни происходит – все к лучшему. Я никогда никому не делала ничего плохого». Муравьева об уходе из академии Плющенко

Софья Муравьева высказалась об уходе из академии Евгения Плющенко.

18-летняя фигуристка покинула академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко , в которой тренировалась с 2020 года. В соцсетях академии сообщили, что это произошло по инициативе Плющенко.

«Дорогие мои любимые болельщики. Да, я подтверждаю, что ушла из Академии , и да, я написала заявление об отчислении. Все, что ни происходит, все к лучшему.

Я никогда никому не делала ничего плохого, всем желаю только добра и счастья! Все мы под Богом ходим... Я двигаюсь только вперед к своим мечтам и для этого работаю, независимо от сложившихся обстоятельств.

Я благодарна всем, кто вкладывал в меня свою душу, силы и время. Ваша Софья Муравьева (Мура)», – написала спортсменка в телеграм-канале.

Муравьеву отчислили из академии Плющенко за нарушения тренировочного процесса, битье льда и хамство в адрес тренеров («Р-Спорт»)

«Прошу отчислить меня по причине того, что я не соответствую требованиям тренерского состава». Заявление Софьи Муравьевой в академию Плющенко