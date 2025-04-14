«Химки» сообщили Артиге об увольнении с формулировкой «надо что-то менять» («РБ Спорт»)

Франк Артига уведомлен об увольнении.

Как передает «РБ Спорт», главный тренер «Химок» был проинформирован о прекращении сотрудничества. Отмечается, что до него была доведена такая формулировка: «Надо что-то менять».

При этом пока соглашение о расторжении контракта не подписано.

Артига возглавил «Химки » летом 2024 года. В Мир РПЛ команда идет на 12-м месте с 23 очками после 24 туров.