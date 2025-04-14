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  • Дегтярев о матчах КХЛ и НХЛ: «Сыграют сборные России и Америки, серия будет в Петербурге и Вашингтоне. Идут непубличные переговоры, осталось самое сложное – календарь»
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Дегтярев о матчах КХЛ и НХЛ: «Сыграют сборные России и Америки, серия будет в Петербурге и Вашингтоне. Идут непубличные переговоры, осталось самое сложное – календарь»

Михаил Дегтярев заявил, что идут переговоры о матчах между Россией и США.

Ранее президент США Дональд Трамп поддержал предложение Владимира Путина об организации матчей в США и России между российскими и американскими хоккеистами из НХЛ и КХЛ.

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли ранее заявлял, что лига не участвовала в первоначальном разговоре и не знает о дальнейших обсуждениях этой темы.

«Матчи действительно возможны. Идут непубличные переговоры. Когда переговоры закончатся, вы об этом узнаете.

Серия в Петербурге, скорее всего, и в Вашингтоне. Это будут не сборные КХЛ и НХЛ. Будут играть сборные России и Америки – игроки, которые играют в НХЛ и КХЛ.

Остался календарь – самое сложное», – сказал министр спорта России Михаил Дегтярев.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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