Защитник ЦСКА Седов сдал положительный допинг-тест на мельдоний. Ранее по этой же причине отстранили Каменева (Алексей Шевченко)

Никита Седов из ЦСКА сдал положительный допинг-тест на мельдоний.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.

Напомним, ранее форвард армейцев Владислав Каменев был отстранен из-за проваленного теста на мельдоний.

Седов перешел в ЦСКА из «Северстали» перед началом этого сезона. 23-летний защитник провел 56 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 17 (1+16) очков.

Его контракт с красно-синими рассчитан до конца мая 2026 года.