Защитник ЦСКА Седов сдал положительный допинг-тест на мельдоний. Ранее по этой же причине отстранили Каменева (Алексей Шевченко)
Никита Седов из ЦСКА сдал положительный допинг-тест на мельдоний.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.
Напомним, ранее форвард армейцев Владислав Каменев был отстранен из-за проваленного теста на мельдоний.
Седов перешел в ЦСКА из «Северстали» перед началом этого сезона. 23-летний защитник провел 56 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 17 (1+16) очков.
Его контракт с красно-синими рассчитан до конца мая 2026 года.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
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