  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Защитник ЦСКА Седов сдал положительный допинг-тест на мельдоний. Ранее по этой же причине отстранили Каменева (Алексей Шевченко)
32

Защитник ЦСКА Седов сдал положительный допинг-тест на мельдоний. Ранее по этой же причине отстранили Каменева (Алексей Шевченко)

Никита Седов из ЦСКА сдал положительный допинг-тест на мельдоний.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.

Напомним, ранее форвард армейцев Владислав Каменев был отстранен из-за проваленного теста на мельдоний.

Седов перешел в ЦСКА из «Северстали» перед началом этого сезона. 23-летний защитник провел 56 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 17 (1+16) очков.

Его контракт с красно-синими рассчитан до конца мая 2026 года.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
logoЦСКА
logoдопинг
logoАлексей Шевченко
logoНикита Седов
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Рыбин о Каменеве: «Пишут: «Подвел ЦСКА». Не верю, что он будет сознательно есть мельдоний в современном мире. Это не допинг, средству 50 лет. Их в WADA самих надо проверить, начиная с головы»
925 марта, 20:28
Федоров вернется в ЦСКА и будет выполнять функции генменеджера (Алексей Шевченко)
718 марта, 09:04
Каменев сдал положительный допинг-тест 27 февраля после матча с «Куньлунем». Форвард ЦСКА сделал 1+1 в той игре («СЭ»)
216 марта, 15:19
Главные новости
Ротенберг о матче КХЛ и НХЛ в Петербурге: «Готовы сыграть в любом формате. СКА постоянно контактирует с командами НХЛ – недавно общались с «Монреалем» и «Каролиной»
2329 минут назад
Дегтярев о допуске на Олимпиаду-2026: «Если Россия не выступит, ее место займет Франция. Тардиф – француз, налицо конфликт интересов. МОК должен принять решение, надежда есть»
146 минут назад
Набоков останется в «Металлурге» минимум на год с большой вероятностью. Права на голкипера в НХЛ – у «Колорадо» (Артур Хайруллин)
6сегодня, 10:50
Кожевников об агентах: «На месте Гурьянова подал бы иск на мусье Паремузова за скомканную карьеру. Выбрали на драфте НХЛ – полуфабрикатом уехал из «Лады». Стандартная история»
17сегодня, 10:22
Третьяк о женском хоккее в России: «В 90-х это был экзотический спорт, теперь он набирает популярность. Это и олимпийская дисциплина, и инструмент популяризации здорового образа жизни»
5сегодня, 10:06
Тренин сломал орбитальную кость Форборту, ударив лежащего соперника. Форвард «Ванкувера» выбыл до конца сезона
27сегодня, 09:33Видео
Кучеров в 50-й раз забил 2+ гола в матче НХЛ и вышел на 2-е место в истории «Тампы», сравнявшись с Сен-Луи. Лидирует Стэмкос – 97 игр
8сегодня, 09:13
Овечкин в 150-й раз открыл счет в матче – рекорд НХЛ. Ягр на втором месте – 135 игр
14сегодня, 08:43
«Эдмонтон» хочет подписать Березкина в конце сезона. У форварда «Локомотива» 42 очка в 66 играх регулярки
41сегодня, 08:27
Дегтярев о матчах КХЛ и НХЛ: «Сыграют сборные России и Америки, серия будет в Петербурге и Вашингтоне. Идут непубличные переговоры, осталось самое сложное – календарь»
74сегодня, 08:13
Ко всем новостям
Последние новости
Летанг об умершем Шеро: «Рэй следил, чтобы мы стали мужчинами и повзрослели. Он заботился о нас и дал «Питтсбургу» шанс выиграть Кубок Стэнли»
сегодня, 09:51
Кожевников о 5:4 в игре «Спартак» – «Салават»: «Я не бабка-гадалка, ничего не ожидал от второй встречи. Просто надеялся, что команда сможет взять матч»
8сегодня, 08:57
«Эдмонтон» подписал контракт с Леппяненом на год и 975 тысяч долларов. Он установил рекорд финской лиги по очкам за сезон среди защитников – 63 в 60 играх
5сегодня, 07:50
Купер о Кучерове и гонке бомбардиров после 7:4 с «Баффало»: «Он эмоционально отреагировал на гол. Ребята знали, что для него это значит. Приятно видеть, как они заряжаются его эмоциями»
1сегодня, 07:35
Сурин о Радулове: «Александр Валерьевич всегда приносит много эмоций, дает поддержку и подсказ. То, что он добавляет «Локомотиву» на льду, это его хлеб»
4сегодня, 07:15
«Динамо» Москва – «Ак Барс». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
7сегодня, 07:05
Демело о победе «Виннипега» в регулярке НХЛ: «Не тот трофей, за которым мы гонимся, но в целом достижение приятное. Это был фантастический год»
6сегодня, 05:55
Ничушкин пропустил последний матч «Колорадо» в регулярке из-за травмы. Клуб победил «Анахайм», сыграв без Маккиннона, Макара, Тэйвса и еще ряда игроков
сегодня, 04:45
Денисенко набрал 1+1 в матче АХЛ с «Рокфордом» и стал 3-й звездой. У него 38 очков в 64 играх в сезоне
4сегодня, 03:58
«Миннесота» и Байум подписали контракт новичка на 3 сезона. Защитник набрал 98 очков в 83 играх за 2 года в NCAA
2сегодня, 03:45