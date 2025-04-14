«Прошу отчислить меня по причине того, что я не соответствую требованиям тренерского состава». Заявление Софьи Муравьевой в академию Плющенко
Академия Плющенко опубликовала заявление Софьи Муравьевой об отчислении.
Сегодня стало известно, что фигуристка, которая сотрудничала с «Ангелами Плющенко» с 2020 года, покинула этот тренерский штаб.
«Прошу Вас отчислить меня из Академии с 11 апреля 2025 года по причине того, что я не должным образом исполняю свои обязанности и не соответствую требованиям тренерского состава», – говорится в заявлении Муравьевой на имя Евгения Плющенко.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: инстаграм академии Плющенко
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