«Больше, #####, на это ###### шоу ни разу не выйду. #######, #####, что я всех подменяю». Самсонов – о шоу Тутберидзе
Даниил Самсонов в нецензурной форме высказался о шоу Тутберидзе.
Слова Самсонова попали на видео Sport24 с интервью Елизаветы Туктамышевой после шоу.
«Больше, #####, на это ###### шоу ни разу не выйду. ####### [надоело], #####, что я всех подменяю», – сказал фигурист, который во время интервью Туктамышевой проходил мимо вместе с Арсением Федотовым.
На ютуб-канале Sport24 реплику Самсонова вырезали. Видео момента опубликовал телеграм-канал Kaseafs.
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Опубликовано: Полина Лоцик
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