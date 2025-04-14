«Больше, #####, на это ###### шоу ни разу не выйду. #######, #####, что я всех подменяю». Самсонов – о шоу Тутберидзе

Даниил Самсонов в нецензурной форме высказался о шоу Тутберидзе.

Слова Самсонова попали на видео Sport24 с интервью Елизаветы Туктамышевой после шоу.

«Больше, #####, на это ###### шоу ни разу не выйду. ####### [надоело], #####, что я всех подменяю», – сказал фигурист, который во время интервью Туктамышевой проходил мимо вместе с Арсением Федотовым.

На ютуб-канале Sport24 реплику Самсонова вырезали. Видео момента опубликовал телеграм-канал Kaseafs.

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