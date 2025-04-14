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Дмитрий Губерниев: «Если ты против своей страны, против развития, то ты осуждаешь выступление в нейтральном статусе. Преданные России люди – за спортсменов»

Губерниев высказался о критике спортсменов, выступающих в нейтральном статусе.

В марте 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать российских атлетов к соревнованиям в нейтральном статусе – без флага, гимна, любой национальной символики.

«Если ты против своей страны, против соотечественников, против развития, спорта, детей, то ты осуждаешь выступление в нейтральном статусе. Возникает следующий вопрос: а судьи кто?

Кто все эти осуждающие люди? Большинство по-настоящему преданных России людей за наших спортсменов», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
logoДмитрий Губерниев
logoМОК
отстранение и возвращение России
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