«Ак Барс» обыграл «Динамо» (2:0) во втором матче. Команда Гатиятулина ведет 2-0 в серии Кубка Гагарина, взяв две игры в гостях

«Динамо» Москва уступило «Ак Барсу» (0:2) во втором матче серии Кубка Гагарина.

Спортс’‘ провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кателевский открыл счет на восьмой минуте первого периода. Защитник Альберт Яруллин удвоил преимущество на 54-й минуте в третьем периоде.

Таким образом, «Ак Барс» выиграл оба гостевых матча и ведет 2-0 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

Счет в серии: 0-2

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