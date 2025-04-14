«Ак Барс» обыграл «Динамо» (2:0) во втором матче. Команда Гатиятулина ведет 2-0 в серии Кубка Гагарина, взяв две игры в гостях
«Динамо» Москва уступило «Ак Барсу» (0:2) во втором матче серии Кубка Гагарина.
Спортс’‘ провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кателевский открыл счет на восьмой минуте первого периода. Защитник Альберт Яруллин удвоил преимущество на 54-й минуте в третьем периоде.
Таким образом, «Ак Барс» выиграл оба гостевых матча и ведет 2-0 в серии второго раунда Кубка Гагарина.
Счет в серии: 0-2
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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