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Акинфеев о Европе: «Я обычный простой пацан, все знают, что я люблю Россию. Не было никогда рвения уехать за бугор. Ни о каком шаге в карьере я не жалею, потому что делаю все честно»

Игорь Акинфеев заявил, что никогда не стремился играть в Европе.

– Вы один из лучших, не только в России, но и в мире, очень много внимания, вопросов, слухов по поводу перехода. Но конкретно, глядя назад, или сейчас, если проанализировать ситуацию, какие конкретно были предложения и почему не состоялся переезд Игоря Акинфеева в Европу?

– Конкретных предложений я не видел, я уже много раз говорил. Почему не состоялся, если эти предложения были, можно задать [вопрос] – вот офис, 10-й этаж, там президент ЦСКА [Евгений Гинер] и Роман Юрьевич Бабаев, который до сих пор работает, руководят нашей командой.

И опять же, отвечая на этот вопрос, я скажу – я ни о чем не жалею. У меня никогда не было мысли или рвения переехать в Европу. В Лиге чемпионов я играл за ЦСКА, Кубок УЕФА мы выиграли, за сборную России я играл с лучшими командами мира, так же во всех турнирах, где я участвовал, начиная с юношества.

Да, наверное, у кого-то мечта – играть в «Барселоне», в «Реале». Но я обычный простой пацан, все знают, что я люблю Россию. И не было никогда рвения уехать за бугор. Я могу уехать за бугор отдохнуть или просто на каникулы. Ни о каком шаге своей карьеры я не жалею, потому что делаю все честно. А когда делаешь все честно, разные мнения бывают, но моя совесть чиста перед всеми.

Я люблю ЦСКА и много раз говорил, что не предам эту команду. И ЦСКА мне той же монетой оплачивает с пяти лет, когда меня отец привел в этот клуб. Наверное, наша химия и любовь [длятся] по сей день, и дай бог, чтобы [так] было и дальше», – сказал голкипер ЦСКА для Mash на Спорте.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: страница Mash на спорте во ВКонтакте
logoпремьер-лига Россия
logoИгорь Акинфеев
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